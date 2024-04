Igor Duljaj izjavio da je još letos trebalo da dobije otkaz: Direktor Vazura bio pod pritiskom da nađe drugog trenera

Trener Partizana Igor Duljaj tokom konferencije za medije pred meč protiv Novog Pazara otkrio je da je još od priprema u Sloveniji postojao pritisak da bude smenjen i dodao da ga je sačuvalo smo to što je kao igrač ostavio trag u klubu iz Humske. „Kada se vratim unazad, još od priprema u Sloveniji, postojale su indicije, da ne imenujem šta i kako, da se već tražio novi trener Partizana. Generalni direktor je imao pritisak da me smeni, da neko drugi dođe, ja to