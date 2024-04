Bogdanović: Jokić i Marej najbolji tandem NBA lige

Košgeter Atlante nadahnuto govorio o zvezdama Denvera, posle poraza

Bogdan Bogdanović, posle ubedljivog poraza njegove Atlante u Denveru (110:142), Nikolu Jokića i Džamala Mareja je nazvao najboljim tandemom u NBA ligi. - Marej je fenomenalan igrač. On i Jokić su najbolji tandem lige i teško ih je čuvati. Kad je Jokiću potreban čovek da poentira, on ima Mareja i to je to - rekao je Bogdanović posle meča na konferenciji za medije. Jokić je u pobedi nad Atlantom upisao novi tripl-dabl sa 19 poena, 14 skokova i 11 asistencija, dok je