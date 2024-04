Teniski masters u Monte Karlu: Đere predao meč prvog kola Grku Cicipasu (VIDEO)

Laslo Đere, koji je a 34. mestu svetske liste drugoplasirani srpski teniser, baš se muči na početku ove sezone.

Drugačije nije bilo ni u prvom kolu turnira iz masters serije u Monte Karlu, prvog od tri na šljaci u susret vrhuncu na Rolan Garosu. Predao je meč Stefanosu Cicipasu (12. mesto) posle 6:3, 3:2 za grčkog igrača. Razlog je nelagodan bol u desnoj ruci. Feel better soon, Laslo! Djere retires 6-3 3-2 down, sending @steftsitsipas into Round 2 #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/sc3wPsaA8o — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 8, 2024 Đere ni na jednom