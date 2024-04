Rutinska i ohrabrujuća pobeda Novaka Đokovića

Novak Đoković rutinski je obavio posao u prvom meču koji je odigrao na mastersu u Monte Karlu i plasirao se u treće kolo.

Đoković je u duelu drugog kola pobedio Romana Safijulina u dva seta – 6:1, 6:2. Od početka je Novak igrao prilično dobro, koristio je sve što mu je Safijulin davao, a davao je mnogo. Posebno se mučio sa drugim servisom i to je Novaku donelo tri brejka u prvom setu. Imao je Novak čak devet brejk lopti u prvom setu, tri je u petom gemu spasio Safijulin i to je i jedini gem koji je osvojio u ovom delu meča. Za to vreme je Novak izgubio samo tri poena na svoj servis.