Uvek sam se bavio isključivo sobom i igračima i to se neće promeniti rekao je Željko Obradović pred duel sa Valensijom u Evroligi

Trener Partizana Željko Obradović rekao je pred meč protiv Valensije u poslednjem 34. kolu Evrolige, da se uvek bavio isključivo sobom i igračima i to se neće promeniti ni sad kad plasman crno-belih u plej-in zavisi od učinka Crvene zvezde u meču protiv Efesa.

"Ceo život sam se bavio isključivo sobom i igračima i to se neće promeniti ni ovoga puta. Mislim da je to jedini način, nema razloga da nešto menjam", rekao je Obradović novinarima pred utakmicu protiv Valensije koja je na programu u petak od 20.30 sati u Areni. Trener crno-belih je rekao da on i ekipa žele da još jednom zahvale navijačima na neverovatnoj atmosferi koju su svi prepoznali. "Ponosni smo što Partizan pomera granice u Evroligi. Rekao sam da je bitno da