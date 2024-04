Preminuo Ou Džej Simpson, nekadašnji fudbaler, akter čuvenog slučaja optužbe za ubistvo, optužen za krivična dela oružane pljačke i otmice

Ou Džej Simpson, nekada popularna ličnost u američkoj javnosti, danas je najpoznatiji po krivičnom postupku i oslobađajućoj presudi za ubistva svoje bivše supruge Nikol Braun Simpson i njenog prijatelja Rona Goldmana, iako je kasnije proglašen odgovornim u građanskom suđenju za njihovu smrt, preminuo je u 77. godini.

Simpson je pohađao Univerzitet Južne Kalifornije (USC), gde je igrao fudbal za USC Trojane i osvojio Hajsmanov trofej 1968. godine. On je profesionalno igrao kao ranin bek u NFL tokom 11 sezona, pre svega sa Bufalo Bilsima od 1969. do 1977. godine. On je igrao i za San Francisko Fortinajnerse od 1978. do 1979. Godine 1973, postao je prvi NFL igrač koji je u sezoni pretrčao više od 2.000 jardi. On drži rekord za jard-po-igri prosek u pojedinačnoj sezoni, koji iznosi