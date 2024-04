Novinar spustio lesora na zemlju: Centar isfrustriran zbog eliminacije Partizana, pa za sve okrivio Zvezdu, a onda je dobio brutalan odgovor!

Lesor je možda previše ostrašćen u celoj priči Matijas Lesor, igrač Crvene zvezde, izrazio je veliko nezadovoljstvo nakon poraza svog tima od Anadolu Efesa u Istanbulu, istakavši da je Zvezda varačla u tom meču, što je izazvalo burne reakcije kako među navijačima tako i među novinarima.

Nakon što je Kevin Panter, kapiten Partizana, komentarisao poraz Zvezde, Lesor je reagovao tvrdnjom da je Zvezda varala u tom meču, uz komentar da „karma ku*va" i da se to vraća. Njegov komentar izazvao je reakcije, pa mu je tako odgovorio italijanski novinar koji je frilenser – Marko Paljarićo, koji je istakao da ne može da veruje da su Lesor i Panter zaista verovali da već eliminisana Zvezda može da pobedi tim koji je igrao utakmicu sezone.