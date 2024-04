Novak posustao u završnici: Rud posle velike drame savladao Đokovića prvi put u karijeri za finale Monte Karla!

Novak nije uspeo da se podigne Novak Đoković je poražen u meču polufinala Mastersa u Monte Karlu od norveškog tenisera Kaspera Ruda, 1:2 (4:6, 6:1, 6:4) u setovima.

Meč uopšte nije krenuo dobro po najboljeg svih vremena, pošto je uprkos vođstvu Srbina njegov rival uspeo da napravi brejk na startu meča. 😀 The tweener 😭 The smash #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/tTMsuQcue1 — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 13, 2024 Novak je dugo tražio svoju igru dok je Rud od početka imao dobar ritam te je u petom gemu uspeo da napravi drugi brejk i stigne do 4:1 u prvom setu. Ipak, Đoković je već na naredni servis gem