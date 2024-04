Kontroverzna pobeda Cicipasa, Siner će biti ljut!

Grčki teniser Stefanos Cicipas pobedio je Janika Sinera 6:4, 3:6, 6:4 u polufinalu mastersa u Monte Karlu, a meč je obeležio veliki previd sudije u poenu koji bi verovatno prelomio meč u korist Italijana.

NAJPOPULARNIJE NA SPORT KLUBU Obradović rekao (skoro) sve što su Grobari želeli da čuju Napokon – Nadal će zaigrati! Ovako je izgledalo prepucavanje navijača Partizana (VIDEO) Skupi promašaji Jokića, Denver ispustio prvo mesto! Počeo je Grk motivisano, već u prvom gemu imao brejk loptu, a do brejka je stigao u trećem gemu, i to duplom greškom rivala. Nije prvi put u Monte Karlu da je Siner nešto „sporije“ počeo meč, ali sada je rival to iskoristio – Cicipas je