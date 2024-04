Denver pobedom ušao u plej-of: Jokića i družinu čeka paklen posao, na startu mogu na Lebrona i Lejkerse! (foto)

Sa druge strane, možemo gledati direktan duel Nikole Jovića i Bogdana Bogdanovića Košarkaši Denver Nagetsa sinoć su savladali ekipu Memfisa u poslednjem kolu regularnog dela NBA lige (126:111), ipak, poraz tima našeg Nikole Jokića od San Antonija od pre par dana će ih koštati prvog mesta, pa u plej-of ulaze sa drugog.

Sa prvog mesta će Oklahoma, koja je ubedljivom pobedom nad Dalasom obezbedila lidersku poziciju. U šest najboljih ekipa su se našli još Klipersi na četvrtom, Dalas na petom i Sansi na šestom mestu. Plej-in kompletiraju Pelikansi, Lejkersi, Kingsi i Voriorsi. One thing in sight. pic.twitter.com/5t5UKSyw38 — Denver Nuggets (@nuggets) April 15, 2024 Denver će u prvoj rundi plej-ofa za protivnika imati pobednika duel za 7. mesto, a za to se bore Pelikansi i Lejkersi.