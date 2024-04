Započeta 421. Nedelja dominacije: Novak i kada gubi uvećava prednost nad rivalima!

Ovo je najnoviji izgled ATP liste Novak Đoković započeo je novu, tačnije, 421. nedelju na prvom mestu ATP liste.

Đoković je u Monte Karlu stigao do polufinala i zaradio 310 poena, tako da na najnovijoj ATP listi ima 10.035 poena. Njegova prednost u odnosu na drugoplasiranog Janika Sinera porasla je u odnosu na prethodnu nedelju za ukupno 270 poena, s obzirom na činjenicu da je mladi Italijan u Kneževini akumulirao 40 novih poena, pa sada ima ukupno 8.750. Praktično, to Novaku garantuje da će na čelu svetske liste ostati još barem mesec dana. Novak do kraja sezone na šljaci