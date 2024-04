Jokić igrač nedelje u Zapadnoj konferenciji NBA lige

Srpski košarkaš Nikola Jokić proglašen je za najboljeg igrača poslednje nedelje regularnog dela šampionata u Zapadnoj konferenciji NBA lige.

Jokić je predvodio Denver do tri pobede u četiri meča, čime su na kraju uspeli da obezbede drugo mesto pred plej-of. Prosečno je beležio 26,5 poena, 11,5 skokova i 7,8 asistencija. Na Istoku je za najboljeg proglašen košarkaš Njujorka Džejlen Branson, koji je u četiri pobede Niksa prosečno beležio 38,5 poena i 7,5 asistencija. NBA Players of the Week for Week 25. West: Nikola Jokic ( @nuggets) East: Jalen Brunson ( @nyknicks) pic.twitter.com/x0dUEz2VTJ — NBA (@NBA)