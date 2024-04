Nadal eliminisan ali doživeo ovacije De Minor u osmini finala Barselone! (video)

Aleks de Minor se plasirao u osminu finala turnira u Barseloni. Australijanac je bio bolji od bivšeg broja jedan Rafaela Nadala, posle ... minuta igre slavio je sa 7:5, 6:1.

Bio je to verovatno i poslednji meč Španca na turniru koji je osvajao 12 puta, a sa terena je ispraćem velikim ovacijama. Ujedno, ovo je bio prvi trijumf De Minora na šljaci protiv Rafe i druga pobeda u pet okršaja sa teniserom iz Manakora. All stand for Rafa Nadal! 🥹 The 12-time champion bows out in Barcelona @rafaelnadal @bcnopenbs #BCNOpenBS pic.twitter.com/oGLZm8ElOm — Tennis TV (@TennisTV) April 17, 2024 Već u početnom gemu viđen je brejk, potom je De Minor