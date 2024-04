Lajović u osmini finala u Barseloni

U osmini finala Lajović će igrati protiv Španca Alehandra Davidoviča Fokine

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Barseloni, rezultatom 2:0 (6:4, 6:4) savladao šestog nosioca, Francuza Iga Umbera za 73 minuta igre. Srbin je u prvom setu prvi stigao do brejka protiv 13. tenisera sveta, ali je Umber uspeo da uzvrati. Ipak, drugi brejk Lajovića nije uspeo da nadoknadi, pa je Srbin stigao do vođstva u setovima. Na početku drugog seta Francuz je stigao do prednosti 3:0 napravivši brejk, ali je Lajović nanizao