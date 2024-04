Poštovanje ili sujeverje: Fudbaleri Reala ne gaze Sitijev grb (video)

Fudbaleri Reala u sredu od 21 čas igraju protiv Mančester sitija u drugoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona. Veče pre meča su imali trening na Etihadu, a kamerama tog stadiona nije promaklo kako su igrači Reala izašli na teren.

FOTO: EPA-EFE/PETER POWELL Prilikom izlaska na teren "Etihada“ igrači Reala spretno su zaobilazili Sitijev logo koji je na podu stadionskih prostorija. Činjenica da zaista nijedan Madriđanin nije pogrešio može da govori u prilog tome da tu zaista ima nečega. Možemo da pretpostavimo da se radi o poštovanju, ali je možda po sredi i sujeverje. Real Madrid players were seen avoiding stepping on the Man City badge as they prepared for tonight’s #UCL second leg at the