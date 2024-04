Gde preko Nikole? Pogledajte kako je Jović "zalepio" igrača Bulsa

Košarkaši Majami hita savladali su Čikago bulse na svom terenu rezultatom 112:91 i tako se plasirali u plej-of NBA lige, a Nikola Jović doprineo je pobedi svog tima sa pet poena, šest skokova i dve asistencije, uz jednu fenomenalnu blokadu.

Foto: Profimedia Iako nije imao preterani učinak kada su postignuti poeni u pitanju, Jović je imao nekoliko sjajnih poteza između ostalog jednu blokadu nad igračem Čikago Bulsa Kobijem Vajtonom. White steals it on one end... Jovic hustles back for the rejection on the other end! Defensive intensity starting to pick up in the #SoFiPlayIn on ESPN 🔥 pic.twitter.com/EUSwLMcFie — NBA (@NBA) April 20, 2024 Košarkaši Majami Hitsa igraće u plej-ofu protiv ekipe Boston