Jokić sve nasmejao stajlingom pred meč sa Lejkersima (video)

Nikola Jokić još jednom je dominirao u meču NBA lige, a ovaj put njegovu partiju pamtiće košarkaši Los Anđeles Lejkersa.

Nagetsi su poveli u seriji, Nikola Jokić ponovo je briljirao sa 32 poena, 12 skokova i sedam asistencija. Osim izdanja na terenu, Jokić je izazvo pažnju i zanimljivim stajlingom u kom je došao meč protiv Lejkersa. Pojavio se odeven kao Gru iz kultnog crtanog filma "Despicable Me". Going to play basketball or going to steal the moon? pic.twitter.com/AeGmprCMhX — Denver Nuggets (@nuggets) April 20, 2024 Jokić je promoter četvrtog nastavka legendarnog crtaća, a na