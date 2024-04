VIDEO Jokić zakucavao kao nikad, ovakav početak plej-ofa niko nije očekivao

Košarkaši Denvera savladali su Los Anđeles Lejkerse na početku plej-ofa rezultatom 114:103 i tako poveli u seriji i uspešno počeli odbranu titule.

Iako su Lejkersi tokom prvog poluvremena vodili i sa 12 poena prednosti, Denver se vratio do velike pauze i potom u trežoj četvritni napravio preokret i do kraja uspešno sačuvao prednost uz sitnije probleme u četvrtoj četvrtini. Jokić je ponovo briljirao i meč završio sa 32 poena, 12 skokova i sedam asistencija,a verovatno bi došao do tripl-dabla da nije prvi put upisao dodavanje u drugoj polovini druge četvrtine. Pogodio je ključnu trojku u poslednjoj deonici kada