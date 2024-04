Novak Đoković proglašen za najboljeg sportistu na svetu

Srpski teniser Novak Đoković proglašen je za najboljeg sportistu sveta osvojivši Laureus nagradu na ceremoniji u Madridu.

On je svojevrsnog Oskara u sportu osvojio po peti put u karijeri i po tom parametru se izjednačio sa Rodžerom Federerom. Španska fudbalerka Aitana Bonmati proglašena je za najbolju sportistkinju godine. Ona je predvodila Španiju do titule svetskog šampiona, Barselonu do titule šampiona Evrope i Španije, a ovi uspesi doneli su joj i Zlatnu loptu. Džud Belingem osvojio je nagradu za „najveći proboj godine“. Njemu su nagradu dodelili Mark Markez i Karlos Alkaraz.