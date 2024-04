Hamad Međedović napravio veliki preokret na startu mastersa u Madridu i savladao Amerikanca Kovačevića

Srpski teniser Hamad Međedović uspeo je da napravi veliki preokret na startu Mastersa u Madridu i savlada Amerikanca srpskog porekla Aleksandra Kovačevića.

Međedović je do glavnog žreba stigao kroz kvalifikacije, a onda je u prvom kolu odneo trijumf posle tri neizvesna seta, rezultatom: 4:6, 7:5, 6:4. Kovačević je prvi set dobio tako što je "slomio" Međedovića u finišu. Teniseri su bili u egalu do 4:4, Srbin je propustio jednu brejk šansu, a onda je Kovačević uspeo da oduzme servis rivalu i tako povede. U drugom setu su serviseri bili vrlo sigurni do 6:5 za Hamada, kada je imao i propustio četiri brejk prilike. Ipak,