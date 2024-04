Dominantni Alkaraz u osmini finala Madrida!

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala mastersa u Madridu.

On je na dominantan način, sa 2:0, po setovima 6:3, 6:3, posle sata i 17 minuta igre savladao Brazilca Tijaga Sejbuta Vilda. Držao se u egalu autsajder iz Južne Amerike do sredine prvog seta kada je Alkaraz došao do prvog brejka i poveo sa 4:3. Od tada je krenula dominacija trećeg igrača sveta. Vezao je Alkaraz čak osam gemova u nizu i stigao do prvog seta i ubedljivog vođstva u drugom od 5:0. Ipak, uspeo je Sejbut Vild da se probudi, veže tri gema i učini drugi