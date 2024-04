Niko nikada kao Nurkić: Centar Finiksa ispisao negativnu istoriju NBA lige! (foto)

Košmaran plej-of za Sanse… Finiks Sansi doživeli su pravi debakl u prvoj rundi NBA plej-ofa, s obzirom da su „ometlani“ od strane Minesota Timbervulvsa, koji sada u drugom kolu čekaju Jokića i družinu.

Sansima nije bio dovoljan trio Buker – Durent – Bil ni za jednu jedinu pobedu, a slabe partije beležio je i centar Finiksa, Jusuf Nurkić. Centar iz Bosne i Hercegovine dosad je odigrao 20 mečeva u doigravanju i ima svega tri pobede, što je 15 posto – to je najlošiji procenat u istoriji NBA među igračima koji su odigrali makar 20 plej-of mečeva. Jusuf Nurkic is 3-17 in the playoffs. That’s the worst win percentage (.150) by any player in NBA playoff history with at