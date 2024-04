Prva reakcija Duljaja nakon smene: "Nisam iznenađen, znam ko je odlučio..."

Fudbalski klub Partizan smenio je danas dosadašnjeg trenera Igora Duljaja i za novog šefa stručnog štaba imenovao Alberta Nađa.

Partizan je saopštio da je odluka o smeni Duljaja doneta jednoglasno na današnjoj sednici Upravnog odbora kluba. Duljaj je dobio otkaz tokom gostovanja na K1 televiziji što je izazvalo veliku pažnju domaće javnosti, a prvi komentar na ovakvu odluku rukovodstva "Crno-belih" dao je Sport klubu. "Iskren da budem, očekivao sam da ću ostati do kraja sezone, ali mnogo puta sam pričao da su me neki čekali 'na nož' i na kraju se ispostavilo da je to tako. Nisam iznenađen i