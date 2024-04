"To mu dođe neka tradicija!" Nikola Jokić o mukama kroz koje je prošao da bi izbacio Lejkerse iz NBA plej-ofa (video)

Denver nagets, klub koji je aktuelni šampion NBA lige, prebrodio je prvu rundu plej-ofa. Nije uopšte bilo lako, ali je zadatak obavljen, pa i ne čudi što je Nikola Jokić zadovoljan.

FOTO: Tanjug/AP Najbolji igrač branioca titule nije u petoj utakmici doigravanja briljirao na način na koji to inače ume, ali je i priznao da je zadatak bio ozbiljan. - Bila je teška utakmica. Došli su ovde da nas pobede, da produže seriju, a mi smo hteli da je završimo. Bio je interesantan meč, težak, a mi smo ga dobili i to je najvažnij - započeo je Nikola Jokić. Na konstataciju da je maltene prosečno ostvarivao tripl-dabl u ovoj seriji, upitan kako to uspeva,