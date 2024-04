Partizan pobedio Budućnost u prvoj utakmici polufinalne serije plej-ofa ABA lige

Košarkaši Partizana pobedili su Budućnost rezultatom 78:67 (27:16, 14:13, 18:18, 19:20) u prvoj utakmici polufinalne serije plej-ofa ABA lige.

Crno-beli su odlučujuću prednost stekli još u prvoj četvrtini i tu razliku sačuvali do kraja meča, uprkos tome što su Podgoričani u finišu utakmice smanjili zaostatak na četiri poena minusa (69:65). Ekipa Željka Obradovića dobro je ušla u utakmicu i činilo se da će ubrzo doći do razlike koja bi crno-belima omogućila da bez puno nervoze dođe do trijumfa nad gostima. Međutim, tri minuta pre kraja prve deonice Budućnost je napravila seriju od 10:4 zahvaljujući Ferelu,