Teniski masters u Madridu: Rubljov izbacio Alkaraza i sačuvao mesto Nadalu u knjigama rekorda

U prvom četvrtfinalnom duelu na turniru iz masters serije na šljaci u Madridu Rus Andrej Rubljov (osmi na svetskoj listi) savladao je trećeg „reketa“ sveta Španca Karlosa Alkaraza sa 4:6, 6:3, 6:2.

Tako je i u knjigama rekorda turnira sačuvao španskog asa Rafaela Nadala, koji je ispao u osmini finala, opraštajući se od takmičenja na kojem je trijumfovao pet puta. Alkaraz je imao priliku da bude prvi trostruki uzastopni pobednik, ali je ostao dvostruki, što je jedino za rukom pošlo Nadalu (2013, 2014). A first loss in Madrid since his 18th birthday. A simply sensational run, @carlosalcaraz 👏 #MMOPEN pic.twitter.com/sV4OpN0Wux — Tennis TV (@TennisTV) May 1,