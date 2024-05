Košarkaši Bostona u polufinalu plej-ofa Istoka, brejk Dalasa protiv LA Klipersa

BOSTON – Košarkaši Bostona plasirali su se u polufinale plej-ofa Istočne konferencije NBA lige, pošto su noćas na svom terenu pobedili Majami rezultatom 118:84.

Košarkaši Bostona su do polufinala plej-ofa Istoka stigli serijom 4:1 u pobedama. Najefikasniji u timu Bostona bili su Derik Vajt i Džejlen Braun, koji su postigli po 25 poena. U ekipi iz Majamija najbolji je bio Bem Adebajo sa 23 poena, dok je Tajler Hiro dodao 15. Srpski košarkaš Nikola Jović bio je starter u timu iz Majamija, a na terenu je proveo skoro 28 minuta. On je za to vreme postigao osam poena i imao je sedam skokova i četiri asistencije, javlja Tanjug.