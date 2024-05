Kakav šok za Denver i Jokića! Minesota ih razbila: Jedan igrač im ubacio 43 poena - nisu znali šta ih je snašlo!

Denver je porazom počeo polufinalnu seriju NBA lige! Minesota je napravila brejk u Koloradu i slavila sa 106:99.

Nikola Jokić ubacio je 32 poena uz 8 skokova i 9 asistencija, ali... Imao je srpski as i dosta grešaka! Izgubio je čak sedam lopti, a trojke je šutirao 9-2. Na sve to Gober je preko njega ubacio četiri poena pri egal rezultatu četiri minuta pre kraja meča. A, kada na sve to dodamo i činjenicu da Mareja "nije bilo" u prvom poluvremenu - 0 poena, postaje jasno zašto su gosti slavili pobedu. U trećoj četvrtini se probudio Džamal, ali kasnije kada se lomio meč bio je