Nikola Jokić dobio više poena nego 2022, a manje nego 2021: Kako se glasalo za MVP priznanje NBA lige ovaj put, a kako u prošle tri godine?

Treći put u poslednje četiri godine Nikola Jokić je najbolji igrač NBA lige (MVP) u izboru komisije sportskih novinara i televizijskih emitera.

Centru Denvera, kome priznanje nije pripalo jedino za prošlu sezonu, ali je u istorijskom pohodu tima iz Kolorada na prvu titulu prvaka američke profesionalne košarke proglašen za najboljeg u plej-ofu, dodeljeno je 926 poena. Imao je 79 prvih mesta, što se množi sa 10, 18 drugih, što se množi sa sedam, i dva treća mesta, a svako nosi pet bodova. The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA Most Valuable Player. pic.twitter.com/Dqbd7MaRjC — NBA Communications