Urnebesna scena na Dončićevoj konferenciji (VIDEO)

Nesvakidašnja i urnebesna scena na konferenciji za medije Luka Dončića posle pobede u Oklahomi, obraćanje asa Dalasa prekinuli su zvuci karakteristični za intimne odnose.

U šoku je reprezentativac Slovenije gledao ka mestu odakle se zvuk čuo, nasmejao se potom i uhvatio za glavu, uz komentar: „Nadam se da nije uživo.“ View this post on Instagram A post shared by Sport Klub (@sport.klub) Sve je završeno smehom u konferencijskoj sali, gde je slučajno ili namerno na telefonsko uređaju glasno puštena scena iz filma za odrasle. Wtf is going on at Luka’s press conference?? pic.twitter.com/6cl18VH5CA — Barstool Sports (@barstoolsports) May