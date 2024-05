"Moram da izgubim ovaj strah": Nadal surovo iskren

Španski teniser, Rafael Nadal slavio je nakon preokreta u prvom kolu mastersa u Rimu i zakazao je duel u drugom kolu sa Hubertom Hurkačem. Upravo će mu ovaj duel mnogo značiti, jer mu je i potencijalno poslednji pred Rolan Garos.

FOTO: Tanjug/AP Španac je prvo pobedio Belgijanca Zizia Bergsa sa 2:1, a sada će naspram druge strane mreže imati devetog tenisera sveta. Rafael Nadal has decided to give everything in his next match: "I have Roland Garros in just two weeks and a half, so I need to prove to myself if I am able to push my body to the limit that I need to push to feel myself ready for what's coming. I need to lose this fear." pic.twitter.com/XEpgwNV0ar — We Are Tennis (@WeAreTennis)