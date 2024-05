Iz beznadežnog stanja do jedne od najvrednijih pobeda: Kecmanovićev preporod protiv Ruda na mastersu u Rimu

Delovao je Miomir Kecmanović, koji je na 58. mestu svetske liste trećeplasirani srpski teniser, beznadežno u duelu sa sedmim „reketom“ sveta Norvežaninom Kasperom Rudom u drugom kolu na turniru iz masters serije na šljaci u Rimu, ali se posle medicinskog tretmana zbog nelagode u leđima prosto preporodio.

Činilo se da će i da preda meč, a upustio se u otvorenu borbu do pobede sa 0:6, 6:4, 6:4, jedne od najvrednijih u karijeri. From agony to ecstasy 🤩 @MioKecmanovic comes from 6-0 down to stun number 5 seed Ruud! #IBI24 pic.twitter.com/reKhJ9yOPm — Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2024 Sledeći rival mu je Brazilac Tijago Monteiro (106. mesto), koji je prošao i dva kola u kvalifikacijama, kao i nedavno u Madridu kada je zatim na glavnom turniru izbacio i Dušana Lajovića