Novak Đoković: Dobro sam, bila je nesreća, odmaram uz ledeni oblog, vidimo se u nedelju

Srpski teniser, Novak Đoković je posle pobede nad Korentanom Muteom (2:0) na izlazu sa terena pogođen flašom koja je nesrećnim slučajem ispala iz ranca jednog navijača koji je čekao na autogram.

Ipak, najbolji igrač sveta se oseća dobro i obratio se svojim navijačima preko društvenih mreža. "Hvala vam na porukama. Ovo je bila nesreća i ja sam dobro, odmaram u hotelu s ledenim oblogom. Vidimo se u nedelju", napisao je Đoković nakon incidenta na ATP turniru u Rimu. Srpski teniser dobio je posekotinu, pa je zbog mučnine i vrtoglavice otkazao konferenciju za medije. U nedelju u trećem kolu Đoković će igrati protiv Čileanca Alehandra Tabila.