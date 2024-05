Magija Nikole Jokića: Sjajna asistencija, pa zakucavanje preko najboljeg igrača Minesote! (video)

Meč za pamćenje odigrao je srpski košarkaš Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Minesota Timbervulvse u četvrtoj utakmici druge runde plej-ofa NBA lige i na taj način došli do izjednačenja u seriji – 115:107.

Najzaslužniji za to su Nikola Jokić i Džamal Marej, uz fenomenalnog Gordona, a ovaj meč obeležili su potezi koji će se prepričavati. Međutim, uz pogotak Mareja sa više od pola terena, ističu se dva poteza Jokića, a ovaj drugi je naročito oduševio njegove saigrače na klupi. Naime, na dva minuta pre kraja poluvremena, srpskog igrača su čuvali su Gober i Tauns, ali je on našao Gordona i upisao asistenciju. Potom, Denver se brani, a Jokić zakucava u kontri, i to preko