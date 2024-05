Orlovi namučili prvaka sveta

Italijani posle pet setova i dva sata igre savladali plavu četu u drugoj pripremnoj utakmici u Kavalezeu

SRBIJA - ITALIJA 2:3 (25:23, 31:33, 25:20, 20:25, 11:15) SRBIJA: Krsmanović 6 (9-4), 1 bl, 1 as, 2 sg, 4 prijema), Kujundžić 9 (9-7, 1 gr 1 izvl, 1 bl, 1 as, 5 sg, 14 prijema, 2 gr), Perić 14 (25-12, 4 gr, 2 izbl, 1 bl, 1 as, 5 sg, 30 prijema, 2 gr), Atanasijević 21 (36-17, 3 mgr, 5 izbl, 1 bl, 3 as, 3 sg), Mašulović 13 (12-9, 1 izbl, 3 bl, 1 as, 1 prijem), Todorović 2 (3-1, 2 fr, 1 bl, 1 sg), Kapur (libero, 18 prijema, 1 gr), Ivović 12 (23-11, 3 izbl, 1 bl, 5 sg,