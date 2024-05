KK Crvena zvezda: Naneli udario Lazarevića, dosta sa lažima

Košarkaški klub Crvena zvezda izdao je saopštenje i objavio video snimak incidenta u Beogradskoj areni, kada je košarkaš Partizana Džejms Naneli kako tvrde „crveno-beli” udario njihovog igrača Stefana Lazarevića.

Uz poruku „Dosta sa lažima”, iz Zvezde navode da snimak objavljuju zato što, kako tvrde, na društvenim mrežama koje su pod kontrolom KK Partizan postoji „tendencija prikrivanja video nadzora i grube manipulacije”. „Lazarević je prilikom izlaska iz svlačionice naišao na Nanelija i upitao ga „Zašto si me uhvatio za vrat, zašto to radiš, da li je to košarka” što se i vidi na snimku, na šta je prvotimac Partizana odgovorio da je to košarka i da će i ubuduće da ga hvata