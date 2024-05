Kakav šok u Denveru - Jokić ostao bez finala! Nagetsi prokockali 20 poena prednosti! Nije pomogla ni brutalna partija Srbina!

Najveći preokret u istoriji sedmih utakmica u NBA ligi napravili su košarkaši Minesote

Nikola Jokić završio je NBA sezonu, NBA liga će dobiti novog šampiona! Košarkaši Denvera ostali su bez plasmana u finale Zapadne konferencije, pošto su u odlučujućem sedmom meču polufinalne serije doživeli šokantan poraz od Minesote (90:98). The @Timberwolves advance to the Western Conference Finals! #NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/e8aPPf75IE — NBA (@NBA) May 20, 2024 Aktuelni šampion prokockao je 20 poena prednosti (58:38) i na