VIDEO Đoković gledao večiti derbi i titulu Zvezde, ispred Arene nastala ludnica kada su ga primetili

Novak Đoković još uvek nije otputovao u Ženevu, gde će igrati na turniru ATP 250 kategorije, već je u Beogradu gledao treći meč finala ABA lige u kome je Crvena zvezda savladala Partizan sa 82:76.

Novak je na utakmicu došao u pratnji svoje supruge, Jelene Đoković, te su zajedno u Areni gledali kako Zvezda vraća trofej ABA lige u svoje ruke. Nakon meča, kada je Novak napuštao Arenu, nastala je prava ludnica u momentu kada su ljudi shvatili da je to on. Nije to zasmetalo najboljem teniseru ikada koji je stao i fotografisao se sa navijačima. Đoković je odlučio da se od 20. do 25. maja takmiči na veoma jakom turniru iz serije 250 u Ženevi. Po prvi put u istoriji