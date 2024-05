Ovako se u kafani slavila titula crveno-belih (video)

Crvena zvezda je sedmi put osvojila trofej u ABA ligi

Crvena zvezda je u finalnoj seriji ABA lige „pomela“ Partizan 3:0. Usledilo je slavlje crveno-belih, prisustvovao mu je i reprezentativac Srbije i član Majamija Nikola Jović. Pevalo se i veselilo do dugo u noć... Šampion ABA lige - KK CRVENA ZVEZDA! Hvala vam ! Evroliga again! pic.twitter.com/X6ldaoD7Vj We did it together ⚪️⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/S97eFIlg0T OLEEEEE OLEEEEEE TEOOOOOOO TEOOOOO ❤️ #kkcz #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica