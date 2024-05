Atalanti trofej Lige Evrope, Lukman het-trikom demolirao Bajer Leverkuzen

Istorija je ispisana u Dablinu! Bergamo zlatnim slovima piše ime Ademola Lukmana! Na slavlje se u trećem po veličini gradu Lombardije čekalo duže od pola decenije.

Atalanta je, precizno posle 61 godine stigla do drugog trofeja u klupskoj istoriji (Kup Italije), a prvog na evrpskoj sceni. Bajer iz Leverkuzena, sa druge strane doživeo je posle 51 utakmice ove sezone, prvi poraz i to kada je bilo najpotrebnije da pobedi u finalu Lige Evrope. Važili su Nemci za favorite pre ovog finala, ali znala je Atalanta i mnogo puta pre ovog meča da iznenadi i ne samo to već, i ponizi daleko skuplje evropske ekipe. Upravo se to desilo i