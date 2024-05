Nije loše! Ovo je žreb za Novaka Đokovića na RG, a Nadalu pakao na startu!

Novak Đoković je dobio svog rivala u prvom kolu Rolan Garosa.

Biće to dubl majstor, Pjer Herbert, Francuu koji je trenutno 140. na ATP listi. Baena ili Lestien bi mogli da mu budu protivnici u drugom kolu, u trećem je realnost da to budu Monfis ili Museti, a u četvrtom Čerundolo ili Pol. Najjači igrači koji bi mogli da stignu do četvrtfinala su Rud ili Fric, pa i Fokina, a u polufinalu Zverev, Medvedev, Rune, pa i Nadal. Novak nije u istoj polovini sa Sinerom, Alkarazom, Rubljovim, Cicipasom... Definintivno, najveći derbi