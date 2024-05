Važne vesti pred EP: Dragan Stojković Piksi postigao dogovor sa Fudbalskim savezom do 2026. godine!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi zvanično je postigao dogovor sa Fudbalskim savezom Srbije i vodiće nacionalni tim do 2026. godine, a odluka će zvanično biti usvojena u ponedeljak, 27. maja, na sednici FSS.

Vest je na društvenim mrežama potvrdila krovna fudbalska organizacija Srbije. 🤝🇷🇸 Fudbalski savez Srbije i Dragan Stojković postigli su dogovor o produžetku saradnje do 𝟮𝟬𝟮𝟲. godine. U ulozi selektora naše „A" reprezentacije Dragan Stojković je omogućio Srbiji da prvi put poveže učešće na dva velika takmičenja (SP u Kataru i EP u Nemačkoj), uz to je… pic.twitter.com/SlmqDTR729 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) May 23, 2024