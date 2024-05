Neverovatni luka dončić: Trojkom u zadnjim sekundama utišao Minesotu i doneo drugi brejk Dalasu! (video)

Dalas ima velikih 2:0 Košarkaši Dalas Maveriksa slavili su i u utakmici broj dva polufinala NBA lige predvođeni sjajnim Lukom Dončićem.

Minesota Timbervulvsi su ovog puta kasnije poklekli, tačnije, u zadnjim sekundama, jer je Slovenac košem na tri sekunde do kraja rešio meč. Mavsi sada imaju prednost od 2:0 u seriji protiv Minesote, a do trijumfa u drugom meču odigranom u Mineapolisu došli su rezultatom 109:108 zahvaljujući neverovatnom Luki Dončiću i trojci u poslednjim sekundama utakmice. LUKA DONCIC FOR THE LEAD 🔥 MAVS LEAD 109-108 WITH 3 SECONDS LEFT! pic.twitter.com/hdYkPnfnPu — ClutchPoints