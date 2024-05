Lekler slavio na velikoj nagradi Monaka: Trka u senci velikog incidenta

Vozač Ferarija Šarl Lekler pobednik je trke za Veliku nagradu Monaka, grada u kom je rođen i odrastao.

Kao drugi je završio Oskar Pjastri za volanom Meklarena, a mesto na podijumu izborio je još jedan član "Skuderije", Karlos Sajnc. Lekler je momak koji je rođen u Monaku, tu je odrastao išao u školu, ali nikada nije osvojio Veliku nagradu svog grada. Sve do ovog nedeljnog popodneva, 26. maja. The emotions flood out 🤩 The pain of previous years is over! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VARosIbVpK — Formula 1 (@F1) May 26, 2024 Trka je bila vrlo specifična, jer je na