Alkaraz oprezan: Morate da budete pažljivi sa Novakom

Počeo je Rolan Garos, a Novak Đoković je u Pariz došao bez osvojenog turnira u 2024. godini.

To je iznenadilo mnoge, međutim, jedan od Novakovih najvećih rivala danas, Karlos Alkaraz, nije želeo nipošto da otpisuje Novaka. Španski teniser je uspešno započeo pohod ka trofeju, lako je savladao Džej Džej Volfa, a po završetku meča se dotakao i Novakove sezone do sada: „Eto, to pokazuje da nas je navikao da osvaja sve. Igrao je nekoliko polufinala, to nije loše. Igrač kao Đoković nije osvojio ništa pre Rolan Garosa i da to je čudno. On sam je rekao da nije