Lekler srećan zbog prve pobede u Monaku

Vozač Ferarija Šarl Lekler rekao je da mu mnogo znači današnja prva pobeda u trci Formule 1 na domaćoj stazi u Monaku. „Nema reči kojima mogu ovo da opišem.

Ovo je tako teška trka, dva puta sam startovao sa pol pozicije i to čini stvari boljim. Mnogo mi znači. To je trka zbog koje sam sanjao da jednoga dana postanem vozač Formule 1. Na 15 krugova pre kraja nadate se da se ništa neće desiti i emocije naviru“, rekao je Lekler posle trke. Lekler je danas prvi put u karijeri pobedio na domaćoj uličnoj stazi u Monte Karlu i postao prvi vozač iz Monaka koji je pobedio na toj stazi. On je krenuo sa pol pozicije, vodio je