Još jedna čudesna partija dončića! Minesoti se smeši metla, Dalas je na korak od velikog finala! Luka i Irving ubacili 66 poena!

Jedna pobeda deli Mavse od plasmana u veliko finale NBA lige...

Minesoti se smeši "metla"! Košarkaši Dalasa poveli su sa 3:0 u finalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige, pošto su pred svojim navijačima savladali Minesota Timbervulvse rezultatom 116:107. Blistao je Dalasov zvezdani tandem Dončić - Irving, koji je na ovom meču ubacio više od polovine poena Mavsa - čak 66! THIS. DUO. 🤩 Luka: 33 PTS, 5 3PM, 7 REB, 5 AST, 5 STL Kyrie: 33 PTS (14 in 4Q), 3 3PM, 4 AST Mavs take a 3-0 lead in the West Finals!