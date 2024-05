Đoković večeras kreće u odbranu trofeja na Rolan Garosu: Međedović na terenu u popodnevnom terminu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće večeras protiv Francuza Pjera-Uga Erbera u prvom kolu Rolan Garosa.

Ovaj duel je planiran u večernjem delu programa na terenu "Filip Šatrije", a neće početi pre 20.15 časova. Erber je trenutno 142. teniser sveta, a u karijeri je samo jednom igrao protiv Đokovića i to 2013. na Mastersu u Parizu. Throwback to when Novak Djokovic shared a moment and gave his respect and appreciation to all the ball kids after winning Roland Garros last year. Class all the way. pic.twitter.com/8Qh3u5axIk — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) May 27, 2024 Srpski