Boston "metlom" do finala

Košarkaši Bostona plasirali su se u finale plej-ofa NBA lige, pošto su večeras u četvrtom meču finala Istočne konferencije u gostima pobedili Indijanu sa 105:102.

Boston se uveliko finale plasirao sa ubedljivih 4:0 u pobedama, i u finalu će pokušati da stigne do 18. šampionskog prstena u istoriji franšize. Nakon ujednačene borbe tokom čitavog meča, u kom su se ekipe smenjivala u vođstvu, Indijana je tri minuta pre kraja imala prednost od četiri poena 98:102, ali je tada potpuno stala i Boston je serijom 7:0 stigao do pobede. Seltikse je do pobede predvodio Džejlen Braun sa 29 poena i šest skokova, i proglašen je za najboljeg