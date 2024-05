Poginuo bivši košarkaš Partizana! Horor vesti: Jeziva saobraćajna nesreća dovela do velike tragedije!

Nekadašnji košarkaš Partizana, Dru Gordon, izgubio je život posle jezive saobraćajne nesreće.

On je imao samo 33 godine, a ovu vest potvrdio je poznati novinar Šams Čarnija. Drew Gordon has passed away in a car accident at 33 years old. Gordon played nine games for the 76ers in the 2014-15 season and has played professionally in US and abroad since college ball at New Mexico and UCLA. Drew is the older brother of Nuggets F Aaron Gordon. RIP. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 31, 2024 Gordon je stradao posle saobraćajne nesreće u Portlandu, a osim što je